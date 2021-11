ONE PIECE, fan arrabbiati con Oda dopo il capitolo 1030: morirà qualcuno a Wano?

Eiichiro Oda non è mai stato un grande fan della morte, cedendo soltanto a pochi personaggi, principalmente durante i flashback, il riposo eterno. Ace a Marineford seguito poi da Barbabianca sono alcuni di questi pochi nomi morti nel presente di ONE PIECE, e ciò ha causato più volte alcune domande e irritazioni da parte del pubblico.

Con gli ultimi capitoli di ONE PIECE a Onigashima però l'irritazione sta crescendo a causa di alcune scelte da parte dell'autore, esplose durante la pubblicazione del capitolo 1030. Oda aveva fatto pensare che ci sarebbero stati alcuni sacrifici da fare per vincere la guerra a Onigashima, eppure sembra che quasi nessuno abbia pensato di morire, cedendo la propria volontà agli altri. Oltre Ashura Douji, in uno stato ancora non ben definito dopo l'esplosione del clone di Kanjuro, ci sono tre personaggi in particolare che sembrano voler tornare dalla morte a ogni costo.

Kiku, Kin'emon e Kanjuro stanno morendo e tornando in vita con stratagemmi e forzature che stanno facendo storcere il naso a molti. Nel capitolo 1030, Kiku si è scoperta essere ancora viva, così come Kanjuro che ancora una volta ha messo in difficoltà i protagonisti con una tecnica all'apparenza impossibile da fermare. Kin'emon è sopravvissuto grazie a una quasi gag e una spiegazione che può funzionare ma che comunque stona enormemente con il contesto.

Sembra quindi che ci saranno una, al massimo due morti in ONE PIECE durante questa saga nella fazione protagonista. Anzi, chissà se alla fine non saranno i soli Kaido e Big Mom a morire alla fine di Wano.