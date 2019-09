ONE PIECE: ecco una fan art di Zoro in stile 'Samurai jack'!

Zoro è senza dubbio uno dei personaggi preferiti dai fan di ONE PIECE, il celebra manga di Eiichiro Oda. Ultimamente poi, a testimonianza della sua straordinaria importanza all'interno della storia, lo spadaccino ha ottenuto un oggetto essenziale che potrebbe aiutare la ciurma nello scontro con Kaido.

Un utente Reddit comunque, ha deciso di celebrare il suo personaggio preferito ritraendolo con uno stile di disegno decisamente appropriato: quello di Samurai Jack. L'illustrazione, visibile in calce all'articolo, mostra lo spadaccino in posa di combattimento e ha ottenuto circa 4000 upvote.



L'idea è piaciuta particolarmente agli utenti, che hanno quindi chiesto all'artista amatoriale black_white_gray di realizzare più mashup tra cartoni occidentali e anime giapponesi. Il prossimo, secondo quanto rivelato dal giovane, potrebbe vedere come protagonisti Chopper e Dexter (da Il Laboratorio di Dexter).



Per chi non lo conoscesse, Samurai Jack è un cartone animato statunitense in stile orientale, con protagonista un samurai senza nome. Nel corso della serie, trasmessa tra il 2001 e il 2004, "Jack" è tornato indietro nel tempo per sconfiggere il perfido demone Aku e impedirgli di conquistare il mondo.



E voi cosa ne pensate? Vi piace il disegno? Fatecelo sapere nei commenti. Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che recentemente ONE PIECE è riuscito ad entrare nei trending topic mondiali di Twitter con il capitolo 956, dunque non perdete l'occasione per leggere la news dedicata!