ONE PIECE: una fan si cimenta in un cosplay della bella Boa Hanckock

Il mondo di ONE PIECE è stato da sempre caratterizzato da una massiccia presenza di personaggi femminili attraenti. Oda, infatti, nel corso del manga non è mai mancato di inserire delle donne che fossero di bell'aspetto, una su tutte, dichiarata come la più bella, è Boa Hanckock. Una fan ne ha realizzato un cosplay, diamogli un'occhiata.

Il cosplay è stato pubblicato su reddit dall'utente @akankshacosplay, e nonostante la difficoltà di una realizzazione simile, l'appassionata è riuscita a portare a casa un risultato davvero soddisfacente. La ragazza, infatti, ha catturato al meglio lo spirito del personaggio, includendo nel cosplay tutti quei piccoli dettagli che fanno di Boa Hanckok una figura quasi divinizzata nel mondo di ONE PIECE.

Un dettaglio davvero degno di nota è rappresentato dal tatuaggio impresso sulla schiena. Questo è un vero e proprio marchio distintivo del personaggio, che da piccola è stata schiavizzata a causa delle discriminazioni dei popoli della superficie contro gli esseri viventi di altre razze. Fortunatamente la ragazza è stata poi salvata dall'eroico Fisher Tiger, ma nonostante ciò nel corso della sua crescita ha maturato un odio repulsivo contro gli esseri maschili, che le avevano inferto delle sofferenze atroci.

Le cose cambiano quando Boa Hanckock incontra Cappello di Paglia. All'inizio la donna è riluttante verso il pirata, il quale non capisce il motivo del suo odio verso gli esseri maschili. Successivamente, la diversità e il buon cuore di Rufy la convinceranno ad aprirsi, e la donna svilupperà perfino un sentimento d'amore verso il nostro protagonista, purtroppo per lei mai ricambiato fino a questo momento.

Boa Hanckok non si vede da un po' nel manga, ma siamo sicuri della sua presenza nel prossimo lungometraggio di ONE PIECE, che Oda ha visionato in anteprima rilasciando un commento a caldo. E' stato finalmente rivelato il tesoro segreto di Barbabianca nell'anime, dategli un'occhiata!