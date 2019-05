ONE PIECE: i fan classificano i momenti più tristi della serie

La serie anime di ONE PIECE celebra quest'anno il suo ventesimo anniversario, per cui sono state realizzate fantastiche action figure della ciurma di Cappello di Paglia. Gli appassionati della serie invece, hanno approfittato dell'evento per ripercorrere i momenti migliori della serie che spesso, sono anche quelli più emozionanti.

Partendo dal post di Reddit pubblicato dall'account SaboTheWanderer, che trovare in fondo alla notizia, i fan hanno risposto alla domanda:"Ci sono molti momenti tristi in ONE PIECE e la morte della Going Merry mi ha fatto sentire in quel modo. Quale scena è stata la più triste per voi?"

Le risposte alla domanda sono state moltissime, passando dalla appena citata morte della Going Merry ad altri momenti come quelli legati a Barbabianca e a Ace o a Nami che chiede aiuto a Rufy e a gli altri. Quello della Going Merry è un momenti difficile da raggiungere come intensità emotiva. Un'altro utente Reddit invece, ha citato uno dei momenti successivi alla Battaglia di Marineford, quando Garp è andato al villaggio di Foosha per raccontare a Dadan quale era stato il destino di Ace.

Un altro utente invece ha riportato alla luce uno dei momenti dell'arco di Arlong, in cui Nami ha cercato di tagliarsi il tatuaggio di Arlong dal braccio e Rufy, per confortarla, le ha posato il suo prezioso cappello di paglia sulla testa, proprio come Shanks aveva fatto con lui. Infine, un altro momento discusso da un utente è quello che ha visto Brook interpretare la canzone "Il liquore di Binks", mentre intorno a lui i suoi ex compagni muoiono uno dopo l'altro.

Infine, vi consigliamo un interessante articolo riguardo l'evoluzione grafica dell'anime di ONE PIECE dalle origini fino ad oggi.

E quale è stato per voi il momento più triste di ONE PIECE?