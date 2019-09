ONE PIECE: un fan ha contato tutti i personaggi presenti nella serie!

Ventidue anni di manga su Weekly Shonen Jump significano anche tante storie vissute, tanti personaggi introdotti e che hanno partecipato alla creazione di un mondo vibrante e dinamico. È questo che ha creato Eiichiro Oda con il suo ONE PIECE, manga che continua a far sognare tutti a distanza di anni dal primo capitolo.

Un mondo del genere, così vasto e ricco di elementi, non può mancare ovviamente di tanti personaggi. Come sanno tutti i lettori di ONE PIECE, ad ogni saga Oda aggiunge nuove figure che poi possono rientrare in gioco e dire la propria in qualunque momento. Un fan ha deciso di contare quanti individui appaiono nell'intera opera. Ciò ovviamente prende in considerazione esclusivamente il manga, quindi togliendo i personaggi apparsi nei filler dell'anime, e fino al capitolo 955 di ONE PIECE pubblicato questa settimana.

Ebbene, RandomAccessMemoir, l'utente che ha postato l'informazione su Reddit, ha usato la wikia inglese di ONE PIECE estrapolandone i dati e ottenendo un totale di 1094 personaggi introdotti dal debutto dell'opera. Ciò significa che 1094 persone hanno avuto un nome e avuto almeno una minima influenza sulla storia del mondo piratesco. Sicuramente questo numero aumenterà ancora di molto, considerato che ONE PIECE potrebbe avere altri 5 anni di pubblicazione il conto totale potrebbe anche arrivare ai 1500.