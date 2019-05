ONE PIECE: un fan crea un'illustrazione 3D per la ciurma di Cappello di Paglia

Di illustratori ce ne sono tanti, e molti si sono cimentati nel dare la propria impressione o la propria versione di ONE PIECE. La maggior parte si basa su disegni statici e con reinterpretazioni dello stile di Eiichiro Oda, il pensatore e artista dietro la serie pubblicata sulla famosa rivista giapponese Weekly Shonen Jump.

Un nuovo illustratore però ci ha proposto la sua visione di ONE PIECE, e non solo. Negli ultimi giorni su Reddit sta spopolando TrueSwordsman89, un utente che sta postando diversi disegni a tema manga. Solo che le opere che sta mostrando nelle foto sono state fatte in 3D. Un esempio è l'immagine con la Ciurma di Cappello di Paglia in calce, una delle sue ultime creazioni.

Come spiegato dallo stesso utente TrueSwordsman89, le opere sono state fatte stampando più volte lo stesso disegno e poi tagliando e modificando sfondi e personaggi, incollandoli su livelli diversi uno sopra l'altro, in modo tale da dare un effetto tridimensionale. Per l'ultima cut ha utilizzato la pagina a colori d'apertura presente nel capitolo 726 di ONE PIECE, con tutti i Mugiwara presenti sia in versione adulta che in versione giovane.

Apprezzate questa nuova rappresentazione delle immagini dei manga? Un'altra rappresentazione particolare, stavolta in forma animata, ci mostra il primo incontro tra Rufy e Kaido.