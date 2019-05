ONE PIECE: un fan crea una stupenda fan art di Nami

Nami, la navigatrice della ciurma di Cappello di Paglia, è una pedina fondamentale per il futuro Re dei Pirati. Unitasi alla ciurma fin dal principio di ONE PIECE (sebbene l'abbia abbandonata per un breve istante durante l'arco narrativo di Arlong), ha però mutato di molto il suo aspetto. Ora, un fan ne realizza una splendida illustrazione.

L'artwork, realizzato e postato sul proprio account di Reddit dall'utente N-NA, ritrae la bella piratessa secondo i canoni del vecchio stile utilizzato da Eiichirō Oda, precedente al periodo di 2 anni durante il quale la ciurma si era momentaneamente separata. Possiamo così notare fin da subito la differente capigliatura che, corta, non arriva nemmeno alle spalle. Anche il seno pare più proporzionato rispetto a quello delle ultime saghe. Il post riporta anche un commento dell'autore: "good old days" (bei vecchi tempi) riferendosi ad un personaggio che, con il passare del tempo, diviene sempre meno umanizzato e sempre più sessualizzato.

Nella splendida illustrazione della ragazza che sogna di realizzare una mappa del mondo intero, è però presente un buffo errore, notato anche dallo stesso artista. Osservando la gamba destra, possiamo notare che quest'ultima, coperta da quella sinistra, non abbia più una continuazione nella parte in basso a sinistra nel disegno. Possiamo in definitiva affermare che l'autore abbia, non intenzionalmente, amputato la suddetta parte del corpo.

Numerosi appassionati di One Piece dedicato un gran impegno ad omaggiare i loro personaggi preferiti della serie. Recentemente, un fan ha realizzato due strepitose illustrazioni, una raffigurante Luffy in versione Tank Man e l'altra illustrante l'epico scontro tra Rufy e Magellan.

Qual è la vostra versione di Nami preferita? Scrivetecelo nei commenti!