ONE PIECE: i fan stanno criticando il Gear Fifth e le animazioni, è giusto?

Era atteso da tempo, essendo anche la trasformazione più importante del protagonista di ONE PIECE. Dopo oltre un anno di attesa rispetto all'uscita nel manga, anche l'anime ha proposto l'arrivo del Gear Fifth, risveglio del Frutto del Diavolo Hito Hito no Mi: modello Nika, creduto fino a questo momento il semplice Gom Gom.

All'arrivo dell'episodio, internet è impazzito. Crunchyroll ha visto tanti accessi che hanno fatto andare in crash il sistema, milioni di persone hanno visto la puntata, ma dopo ci sono state anche le solite critiche. Alcuni spettatori si sono detti insoddisfatti di ciò che è successo e di come è stato gestito il tutto. Ma sono critiche lecite al Gear Fifth di ONE PIECE?

Innanzitutto, bisogna capire lo spirito del Gear Fifth: libertà assoluta, scanzonamento e leggerezza, elementi che sono stati espressi dalle animazioni appieno. Rufy che fa strabuzzare gli occhi a tutti, facendoli uscire dalle orbite, oppure le modifiche molto comiche al suo corpo, sono tutti dettagli che rispettano fedelmente la natura del risveglio del suo Frutto del Diavolo. Il tono tenuto da Toei Animation nella produzione dell'episodio fa capire adeguatamente la verità su questa epica trasformazione di Rufy con delle scelte creativamente azzeccate.

E voi siete stati soddisfatti del modo in cui è stato gestito il Gear Fifth? Ovviamente, questa fase non è finita ancora e ci sarà ancora molto da vedere riguardo la nuova trasformazione di Rufy e le prese in giro a Kaido.