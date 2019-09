ONE PIECE: un fan ha deciso di creare un cosplay di Rufy per il suo cane

Il mondo dei cosplayer è pieno di persone creative, pronte a inventarsi nuovi modi per vestire i panni dei propri eroi preferiti. Vi abbiamo mostrato questo costume di uno dei personaggi più amati di ONE PIECE, ma un utente di Reddit ha voluto andare oltre: creando un cosplay di Rufy per il suo cane.

La relativa semplicità del design del pirata più famoso degli anime è stata quindi usata per creare questa nuova versione per cosplayer a quattro zampe: la foto è stata postata sulla piattaforma online, ricevendo più di 3000 voti a favore e oltre 100 commenti.

Nel titolo l'autore ha voluto far sapere che questo è solo un test per il costume che la sua cagnolina indosserà ad Halloween, ma vista la reazione che ha le foto hanno suscitato nel web sembrerebbe che il lavoro sia ormai completo. Come si poteva immaginare i commenti sono pieni di giochi di parole su una versione "animalesca" del mondo creato da Eiichiro Oda, mentre qualcuno consiglia già altri personaggi da far interpretare al cane.

Nel frattempo il manga è arrivato al capitolo 957, a detta dei fan uno dei più interessanti e pieni di colpi di scena, tanto da far arrivare ONE PIECE al primo posto delle tendenze italiane, ricordiamo inoltre che è in arrivo il nuovo film animato dell'opera, intitolato ONE PIECE: Stampede.