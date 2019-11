ONE PIECE: un fan dedica un paio di snickers a Sabo

Sabo è diventato velocemente uno dei personaggi più apprezzati di ONE PIECE dopo il flashback che lo introdusse, quando venne dichiarato morto, e soprattutto dopo la comparsa a Dressrosa. Qui fece ferro e fuoco nel torneo, spacciandosi inizialmente per Rufy per poi ottenere il Frutto del Diavolo una volta posseduto dal fratello Ace.

ONE PIECE ha ricevuto tante scarpe ufficiali, collaborando con marchi importanti come Puma, ma un fan ha deciso che non era abbastanza e pertanto si è lanciato al lavoro su un paio di snickers ispirate al personaggio di Sabo.

CoolSTO66 ha mostrato il suo nuovo lavoro sul social Reddit, postando la foto che vedete in calce. L'artista, che aveva già confezionato due modelli ben fatti per Rufy ed Ace, ha deciso di cimentarsi in una versione di scarpe che richiamasse agli abiti e al potere di Sabo.

La base blu richiama al nuovo abito di Sabo da rivoluzionario, mentre sulla punta possono essere notati i dettagli dei suoi occhiali. Sul fianco, oltre lo sfondo bianco e i dettagli gialli dei lacci, c'è una vigorosa fiammata che viene evocata dal nuovo Frutto del Diavolo mangiato durante il torneo al colosseo di Dressrosa. Comprereste un paio di scarpe ispirate a questo personaggio di ONE PIECE?