ONE PIECE, un fan disegna la ciurma di Rufy con uno stile particolare

A rendere speciale il lavoro di un mangaka è senza dubbio il supporto che quest'ultimo riceve ogni giorno dalla sua fanbase. Di certo non può lamentarsene Eichiro Oda, il sensei di ONE PIECE che di appassionati della sua opera ne ha anche fin troppi. Esempio lampante ne sono la moltitudine di illustrazione dedicate al florido titolo.

Il maestro dei maestri ha messo tutto sé stesso nel suo capolavoro piratesco, raggiungendo non solo straordinarie cifre per numero di tankobon venduti, ma anche accumulando intorno al suo franchise una cerchia di appassionati a dir poco immensa. E marchio di fabbrica di questo lavoro superlativo è l'ultima illustrazione dedicata da un amante del mondo di ONE PIECE, un certo Chyffon, che con un disegno dedicato alla ciurma di Cappello di Paglia interpreta a modo suo, e con il suo stile, i nostri fantomatici protagonisti.

Avere uno stile è fondamentale per un artista, proprio come ha dimostrato un altro utente con la sua opera dedicata allo scontro fra Rufy e Magellan, che ha ricevuto migliaia e migliaia di apprezzamenti ovunque. In particolare, l'illustrazione di Chyffon è caratterizzata da un tratto quasi plastico, particolare, ma allo stesso tempo tanto originale, che lucida i personaggi di vita proprio, battezzandosi di espressioni totalmente diverse ovunque. L'ottimo lavoro dell'artista, che potete ammirare in calce all'articolo, ha ricevuto recensioni molto positive dai fan che ne hanno apprezzato il tratto e l'assurda simpatia di Brook per via delle sue proporzioni.

Uno stesso appassionato del mondo creato dal grande maestro Ecihiro Oda, inoltre, ha recentemente immaginato con una sua interpretazione il protagonista Rufy in versione adulta. E voi, invece, cosa ne pensate dell'illustrazione della Ciurma di Cappello di Paglia con questo assurdo e interessante stile?