ONE PIECE, un fan disegna i poteri dei Cinque Astri di Saggezza: tutte le trasformazioni

Per tanto tempo i Cinque Astri di Saggezza sono stati delle figure quasi eteree, completamente staccate dal mondo reale di ONE PIECE, quello che vive tutti i giorni e combatte contro la fame, le malattie e i pirati e nel quale la ciurma di Rufy naviga. Tuttavia, i recenti sviluppi della storia li portano sempre più a contatto con i protagonisti.

La presentazione dei Cinque Astri di Saggezza nei recenti capitoli di ONE PIECE ha finalmente dato un nome a questi volti, rimasti in incognito per decenni. Ognuno di loro ha un ruolo nella gestione del Governo Mondiale, ma non si tratta di semplici burocrati che firmano carte. A quanto pare, loro sono l'apice del governo dopo Im e per questo sono anche combattenti esperti.

Non si conosce ancora il vero potere dei Cinque Astri di Saggezza ma tutti sembrano dotati di un Frutto del Diavolo. Le silhouette hanno dato un'idea di quali animali potrebbero essere in dote a questi cinque individui, ma per ora l'immaginazione e le teorie la fanno da padrone. E in questo contesto, emergono i disegni del fan Pimpolloplayer1. L'utente ha postato su Twitter la sua versione dei Frutti del Diavolo dei Cinque Astri di Saggezza, tutti Zoo Zoo come largamente ipotizzato dalla maggior parte dei lettori di ONE PIECE.

Si parte da Jay Garcia Saturn, che avrebbe il Frutto del Diavolo Toro Toro modello mitologico Auðhumla, una mucca gigante appartenente alle leggende nordiche. Marcus Mars sarebbe invece il Frutto Uccello Uccello modello Grifone; a seguire c'è Topman Warcury che avrebbe il Maiale Maiale modello Moccus, altro animale leggendario con cui era identificato il dio Mercurio nella cultura celtica, dove si mischia al dio Lug; Ethan Baron V. Nasujuro ha invece il Frutto Tartaruga Tartaruga modello mitologico Kim Qui, una tartaruga d'oro della cultura vietnamita; infine Shepherd Ju Peter avrebbe un Frutto del Diavolo Serpente Serpente modello Jǫrmungandr o Miðgarðsormr, il mostro serpentesco della cultura nordica.

Vi piacerebbe che i Cinque Astri di Saggezza fossero dotati di poteri così particolari e mitologici?