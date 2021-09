ONE PIECE: I fan emozionati per la doppiatrice di Yamato, esplodono i social

Saori Hayami , cantante giapponese che da anni presta la voce a personaggi degli anime, come Shinobu in Demon Slayer, Kagura in Fairy Tail, e Fubuki in One-Punch Man solo per citarne alcuni, interpreterà Yamato, figlia dell'Imperatore Kaido che si opporrà fermamente al dominio tirannico del padre, stando dalla parte dei ribelli e della ciurma di Cappello di Paglia nel conflitto .

Yamato's voice actress has been revealed to be none other than the legendary SAORI HAYAMI!! pic.twitter.com/zv3MQRl9H1 — Artur - Library of Ohara (@newworldartur) August 30, 2021

#ONEPIECE

Yamato voice actress has been revealed.

WELCOME Saori Hayami 👋😍 pic.twitter.com/gR4sc6MbyN — OROJAPAN (@Orojapan1) August 30, 2021

Saori Hayami is voicing Yamato in the One Piece anime?! 😱😮



Shinobu in Demon Slayer, Fubuki in One Punch Man, Lora in Xenoblade Chronicles 2 and now YAMATO! What a resume! https://t.co/ojFfPrz2fO — RogersBase (@RogersBase) August 30, 2021

So stoked about the announcement of Yamato’s VA being Saori Hayami ❤️ im so so excited for the next episode!



I also get to cosplay with an Oden in November. Another thing I’m looking forward too 😭❤️#Yamato #onepiece pic.twitter.com/9nX3jLW4W8 — haybear ♦️ ONIHIME-SAMA 👹 (@HaybearCosplay) August 31, 2021

Nah Yamato definitely joining 😭😭

Man look at all of these amazing characters

Saori Hayami is a goat. https://t.co/4ZohhAVjlf — Lunazo (@lunaDking) August 30, 2021

Saori Hayami has been revealed to be Yamato’s Voice Actor. Very excited for this, the anime is setting the bars highs! #ONEPIECE pic.twitter.com/WVaBCFVxgR — Diab🍀♠️BC170 (@Diab_26) August 31, 2021