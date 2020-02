ONE PIECE: i fan sono entusiasti del nuovo design di Kid

La saga di Wano in ONE PIECE è, senza alcuna ombra di dubbio, una delle migliori trasposizioni del manga sin dal debutto dell'anime in centinaia di episodi. Merito di questo straordinario successo, ad ogni modo, è frutto dell'ottimo lavoro di squadra composto dal regista, Tetsuya Nagamine, e dai nuovi membri dello studio TOEI Animation.

Nell'ultimo episodio di ONE PIECE, infatti, la rivalità tra Kid e Rufy si è mostrata al suo apice, al punto che alcuni appassionati hanno iniziato a intravedere in Eustass il vero avversario del nostro iconico protagonista nel lungo cammino verso il trono dei mari. Ad ogni modo, gli stessi fan hanno manifestato il proprio appezzamento al character design del personaggio, in particolare al tratto artistico di Matsuda.

Dall'inizio dell'adattamento animato della saga di Wano, il design è stato uno degli elementi più discussi nelle community, in quanto la produzione ha lavorato duramente per realizzare uno stile più maturo e moderno. E questo, infatti, è particolarmente evidente proprio in Kid, che appare più dinamico e simile all'aspetto originale immaginato da Eiichiro Oda. In calce alla notizia, dunque, è possibile ammirare un confronto fra i due character design in questione.

E voi, invece, quale tratto apprezzate di più? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver recuperato il nostro speciale di approfondimento in merito alla saga di Wa.