ONE PIECE: fan estasiati dall'episodio 1015, un tripudio di reaction

Marzo doveva segnare l'arrivo di un episodio importantissimo per l'anime di ONE PIECE. Inizialmente infatti il numero 1015, che avrebbe adattato il fondamentale capitolo 1000 del manga, era previsto per la seconda metà di marzo, ma l'hackeraggio da Toei Animation ha obbligato a un lungo rinvio. ONE PIECE poi è tornato.

Riprendendo da quell'episodio 1014 che doveva essere trasmesso un mese prima, l'anime è riuscito a tornare sui suoi binari. Neanche il tempo di tornare in azione e già gli spettatori pregustavano ONE PIECE 1015, che dal trailer prometteva faville. E alla fine quell'episodio è arrivato, sia in Giappone che nel resto del mondo con Crunchyroll. Domenica 24 aprile 2022 ha segnato l'inizio della grande sfida tra Rufy e Kaido, in un duello che segnerà il destino del mondo intero.

Lo ha fatto con scene realizzate magnificamente, con una musica di sottofondo che ha saputo dare la giusta carica e attenzione alle scene, con un'epicità di certo non velata che ha alzato notevolmente l'asticella dell'anime in quest'occasione. E naturalmente su Twitter, Reddit e sui vari social, i fan di ONE PIECE sono andati in delirio. Il video presente anche sul portale di Crunchyroll conserva tantissimi pareri positivi, a cui si aggiungono i tanti commenti pubblicati su Twitter. E voi cosa ne pensate della realizzazione di ONE PIECE 1015?