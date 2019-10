ONE PIECE, un fan immagina Boa Hancock a... 60 anni!

Nonostante Eichiro Oda sia convinto di non essere un bravo disegnatore di personaggi femminili, le donne della sua opera sono comunque riusciti, nella stragrande maggioranza dei casi, a soddisfare le attenzioni degli appassionati di ONE PIECE. Ma come apparirebbe la meravigliosa Boa Hancock una volta raggiunti i 60 anni?

Nell'ultimo SBS dedicato a ONE PIECE, il sensei ha mostrato Usopp come un uomo maturo, ritraendolo all'età di 40 e 60 anni. Praticamente tutta la ciurma, ormai, è stata mostrata anche nell'età successiva a quella odierna, rispondendo alle curiosità degli appassionati circa le apparenze dei protagonisti dell'opera una volta oltrepassata la maturità. Un fan, recentemente, aveva proposto la propria interpretazione di un Rufy adulto, riuscendo a raggiungere un numeroso pubblico ansioso di poter ammirare il Pirata più famoso al mondo in una veste del tutto nuova.

Questa volta, però, un appassionato ha deciso di superarsi, ritraendo la bellissima Boa Hancock una volta compiuti i 60 anni. L'immagine in questione, che potete ammirare in fondo alla notizia, ha coinvolto numerosi appassionati rimasti impressionati dal tratto simile a quello del sensei. Lo stile, distinguibile con quello di Eichiro Oda, trattiene gli elementi peculiari del personaggio, pur donando una linfa vitale decisamente strepitosa e affascinante.

E voi, invece, cosa ne pensate di Boa Hancock alla veneranda età di 60 anni? Fatecelo sapere con un commento nello spazio riservato qua sotto.