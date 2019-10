ONE PIECE, un fan immagina un fantastico Rufy a tema Halloween!

L'epopea di ONE PIECE continua indisturbata le avventure della ciurma di Cappello di Paglia. Giunti ormai al capitolo 961 del manga, ormai nel pieno della saga del Wano Kuni, sono aumentate vertiginosamente le incredibili rivelazioni dalla geniale mente di Eichiro Oda.

Recentemente, infatti, abbiamo scoperto le fattezze di Oden Kozuki, personaggio avvolto nel mistero che celava gran parte dei segreti di Wa. Ma mentre il sensei continua, nonostante le solite pause, la serializzazione di un'opera tanto longeva e duratura, gli appassionati del franchise ne hanno approfittato per festeggiare la festività di Halloween, l'evento che cade oggi 31 ottobre.

Tmackrel, grande fan di ONE PIECE, ne ha approfittato per realizzare una simpatica illustrazione a tema "horror" di Rufy, ritraendo il giovane pirata nelle più disparate pose e inquietanti fattezze. L'immagine in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stata molto apprezzata tra i fan, soprattutto per il tratto molto simile a quello del sensei, che garantisce al disegno un'alone di somiglianza all'originale non indifferente. Solo per oggi, dunque, il celebre capitano della ciurma di Cappello di Paglia si trasforma nel più avido sognatore del Re dei Morti.

E voi, invece, cosa ne pensate della bellissima illustrazione in questione? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata alla polemica scaturita dalla censura dell'ultimo episodio dell'anime di ONE PIECE.