ONE PIECE: un fan immagina Garp pronto a colpire con il Guanto dell'Infinito di Thanos

I crossover con protagonisti gli Avengers sono all'ordine del giorno, specie dopo l'uscita dell'ultimo capitolo, Endgame. Ma vi è in particolare un personaggio che gli appassionati si divertono a ricreare in altre serie, stiamo parlando di Thanos, il cui Guanto dell'Infinito è stato recentemente raffigurato sulle dita di Garp, di ONE PIECE.

Monkey D. Garp è un personaggio fondamentale nel mondo ideato da Eiichiro Oda. Il viceammiraglio della Marina, è il padre di Dragon e, di conseguenza, il nonno di Rufy. La suddetta figura viene più frequentemente citata per i suoi celeberrimi pugni d'amore con cui, per tutta l'infanzia, ha conciato per le feste Luffy e Ace.

La recente illustrazione sembrerebbe indicare proprio quella via. Il temibile ed amorevole tutore viene mostrato ora nel mentre indossa niente poco di meno che il Guanto dell'Infinito di Thanos. Siamo assolutamente certi che l'amorevole messaggio sarebbe potuto essere meglio veicolato da questa manopola, provvista inoltre di tutte le Gemme.

Ricordiamo a tutti gli appassionati della ciurma di Cappello di Paglia che, durante l'estate, un'intera isola sarà dedicata a Rufy. Un'altro simpatico evento ha coinvolto l'opera più venduta di sempre, si tratta di una buffa collaborazione pubblicitaria, divenuta virale sul web.

Secondo voi questo guanto sarà sufficiente a veicolare l'amore di Garp? Fatecelo sapere nei commenti!