ONE PIECE: un fan immagina il Gear 4th in versione 'Toadman'

All'interno di ONE PIECE Rufy ha ottenuto diversi power-up dall'inizio del manga, e l'autore Eiichiro Oda ha avuto la possibilità di sbizzarrirsi con varie trasformazioni che alle volte hanno trovato interamente il favore dei fan, mentre in altre occasioni hanno diviso la loro opinione. Quest'ultimo è il caso del Gear 4th.

L'ultima forma di Rufy è stata contestata da alcuni fan per il suo aspetto molto più caricaturale rispetto al Gear Second, che conferisce invece al protagonista un look maggiormente serio e minaccioso. Un artista di nome LroosterRiion ha apportato il suo tocco personale alla quarta trasformazione di Cappello di Paglia, condividendolo su reddit.

La fan art è ritratta in bianco e nero in pieno stile Eiichiro Oda, e rappresenta Il Gear4th in versione "ToadMan", esasperando al limite l'espressività di Rufy e l'uso del nero, del quale l'artista sembra avere una buona padronanza. Dalle spalle del pirata fuoriesce una grande quantità di Haki, mentre sembra sul punto di scagliare un attacco.

L'autore non si è fatto mancare nulla, e ha coniato anche un nuovo colpo esclusivo per questa forma: il Gomu Gomu no Frog Canon, che permetterebbe a Rufy di gonfiare la sua lingua per usarla come una frusta. Realisticamente non dovremmo aspettare ancora molto per vedere il nostro protagonista con un nuovo power-up, poiché il climax di Wano è sempre più vicino, e come abbiamo visto dal primo confronto con Kaido l'attuale parco abilità di Rufy non è sufficiente a sconfiggerlo.

L'ultimo capitolo ha svelato il mese di nascita di Zoro e altri interessanti dettagli, mentre l'anime di ONE PIECE continua a sorprendere per la cura grafica mettendo in scena uno spettacolare animazione di Zoro.