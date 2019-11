ONE PIECE: un fan immagina l'imponente forza di Usopp alla fine dell'opera

Negli ultimi 5 anni che separano ONE PIECE dalla sua ipotetica fine c'è ancora molta carne al fuoco da ultimare prima di dire addio al capolavoro di Eiichiro Oda. Il viaggio è ancora lungo e i pirati della Ciurma di Cappello di Paglia hanno ancora molta strada da fare prima di conquistare l'ambito tesoro.

Oda ha già immaginato i propri eroi in età più matura, pur senza accennare, per ovvi motivi, all'ipotetico successo che i Pirati della ciurma di Rufy guadagneranno grazie alle prossime avventure. Per ovviare a questa mancanza, un fan, un certo Eoussama, ha realizzato un'epica illustrazione in cui immagina Usopp nel pieno della carriera piratesca, con una taglia astronomica di oltre 5 miliardi e mezzo di Berry.

Ovviamente, la rappresentazione grafica è frutto di speculazione, ma favorisce un interessante spunto di riflessione circa la sua futura potenza. In particolare, nel disegno il Pirata viene raffigurato con diverse cicatrici mentre trasporta un enorme martello di svariate tonnellate. Lo stile, vagamente simile alla matita di Oda, si sposa perfettamente con l'immaginario di un personaggio da cui fuoriesce epicità da tutti i pori. E di certo, sarebbe sicuramente gradevole auspicare un futuro del genere al cecchino della Ciurma di Cappello di Paglia.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'illustrazione che potete ammirare in calce alla notizia? Lasciateci la vostra opinione, come sempre, nell'apposito spazio riservato qua sotto in fondo alla pagina.