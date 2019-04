ONE PIECE, un fan immagina Monkey D. Rufy... adulto?

Molti dei manga d'azione serializzati su riviste shonen, sono caratterizzati da momenti di time skip, ovvero quel fenomeno che taglia un intervallo di tempo per proiettare gli eventi direttamente a qualche anno dopo, come fu il caso di ONE PIECE dopo gli eventi di Marineford e l'allenamento del protagonista, Rufy.

In un precedente articolo, abbiamo analizzato l'evoluzione dei poteri di Rufy fino a oggi, ammirando passo dopo passo quanto il nostro eroe sia cresciuto nel corso delle sue avventure e innumerevoli battaglie. Segnato da eventi pazzeschi, come la morte del suo amato fratello, Cappello di Paglia ha sempre dato il massimo per diventare qualcuno in grado di proteggere ciò che ama, ottenendo risultati spesso pazzeschi e che ad oggi lo hanno reso il 5° Imperatore.

Un fan, un certo Tmackrel, tenta di fare un ulteriore salto in avanti nel tempo, provando a disegnare Monkey D. Rufy in varie pose attraverso un'illustrazione, alcune bizzarre, cercando tuttavia di non discostarsi eccessivamente dallo stile del sensei Oda. Il risultato è, a nostro avviso, pazzesco, un connubio simpatico e buffo ma che allo stesso tempo trasuda maturità fisica, quella di un uomo di mezza età. Non abbandonando quei tratti umoristici che il personaggio è solito avere, attraverso le sue espressioni facciali, sembriamo di avere davanti quello che realmente potrebbe essere il nostro eroe a 40 anni, e per tale motivo abbiamo sentito la necessità di condividere il lavoro dell'artista insieme a voi.

Vi ricordiamo che il nuovo trailer dell'anime ha annunciato l'imminente arrivo dell'arco narrativo di Wano su ONE PIECE, in occasione del ventesimo anniversario del titolo. E voi, cosa ne pensate del lavoro di Tmackrel, vi piace la rappresentazione di Rufy come uomo di mezza età?