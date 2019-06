ONE PIECE: un fan immagina Nami in diversi stili di disegno famosi!

Una delle particolarità di ONE PIECE è sicuramente quella che, nonostante il grande numero e caratterizzazione di personaggi, presentano spesso diversi stili e costumi che cambiano nel corso della serie. È uno dei tanti motivi per cui l'opera di Eiichiro Oda ha ottenuto negli anni un successo mondiale, ricevendo dimostrazioni di affetto dai fan.

Tra gli appassionati, è presente anche presente un grande numero di artisti, che realizzano meravigliose fan art raffiguranti personaggi e momenti iconici della serie. Alcune volte però, ai fan piace sperimentare e dopo Rufy immaginato in diversi stili di disegno famosi, questa volta è toccato alla navigatrice e cartografa Nami.

L'artista LaffyTaffy404 ha pubblicato su Reddit un disegno in cui ha regalato a Nami una serie di look differenti che prendono ispirazione dagli stili di disegno di cartoni animati famosi. Come potete vedere in calce alla notizia, sono diverse le serie a cui ha preso ispirazione come Archer, Rick e Morty, Bob's Burger, Le meravigliose disavventure di Flapjack, lo stesso stile di Oda e il suo.

Tuttavia, quello sicuramente più divertente è quello che unisce Nami con Lois, dalla Famiglia Griffin. Il motivo sta nel fatto che il design di Lois è rimasto pressoché identico, con l'unica differenza che quest'ultima indossa i vestiti della piratessa di Cappello di Paglia. Sarebbe sicuramente interessare vedere altri lavori di questo tipo con gli altri membri della ciurma.

Infine, vi ricordiamo che il capitolo 945 di ONE PIECE si è rivelato adrenalinico, mentre sono state pubblicate le nuove visual di ONE PIECE per la saga di Wano, in arrivo il prossimo 7 luglio.