ONE PIECE: un fan immagina la relazione tra Luffy e Nami in una splendida illustrazione

Una nuova illustrazione a tema ONE PIECE sta spopolando su Reddit. La serie di Eiichirō Oda stuzzica da sempre la fantasia degli appassionati, anche per quanto riguarda le relazioni amorose, relegate dallo shonen in secondo (se non terzo) piano. Ora, un fan si è divertito ad immaginare Luffy e Nami come una coppia.

L'utente di Reddit in questione, Luke hanley, ha così realizzato un meraviglioso artwork raffigurante Luffy e Nami, alle prese con quello che pare essere a tutti gli effetti un bisticcio tra innamorati. Analizzando la realizzazione possiamo notare come, sebbene la piratessa sia solita conciare per le feste i propri compagni, il modo con cui tiene tra la mano sinistra il volto del capitano sia abbastanza esplicito. A sottolineare il sentimento reciproco è anche presente, alla sinistra di Rufy, una luce sbrilluccicante.

Osservando più attentamente Cappello di Paglia, possiamo inoltre notare come il suo aspetto sia decisamente più maturo rispetto alla norma. In particolare il pizzetto appena accennato e lo sguardo serio lo fanno avvicinare all'immagine che di lui si fanno i suoi più grandi ammiratori, su tutti Boa Hancock e Bartolomeo. Ricordiamo inoltre che non è la prima volta che un fan prova ad immaginare Rufy più adulto.

Nel mentre la trasposizione animata dell'opera di Oda sta raggiungendo il cruciale Arco di Wano, con i primi costumi dei protagonisti che sono stati diffusi. E voi cosa ne pensate della seguente illustrazione? Fatecelo sapere nei commenti!