ONE PIECE: un fan immagina Rufy in diversi stili di disegno famosi!

Non ci sono dubbi riguardo al fatto che l'opera di Eiichiro Oda, ONE PIECE, sia il manga e anime d'azione più famoso al mondo. Parte di questo successo va sicuramente attribuito ai personaggi che popolano il suo mondo ed in particolare al suo protagonista, Monkey D. Rufy, che un fan si è divertito a disegnare utilizzando diversi stili famosi.

Il capitano della ciurma di Cappello di Paglia, Rufy, anche grazie alle sue particolari caratteristiche, scopriamo essere perfettamente riconoscibile anche adottando uno stile di disegno diverso da quello di Eiichiro Oda e magari appartenente ad altre serie famose.

Infatti, grazie al lavoro dell'artista LaffyTaffy404, possiamo ammirare il nostro protagonista ridisegnato con stili riconoscibili e differenti. Ha così deciso di pubblicare su Reddit il risultato di questa sua sfida personale, che potete trovare in calce alla notizia. Vediamo quindi Cappello di Paglia disegnato con lo stile di serie occidentali famose. come Adventure Time, Scott Pilgrim, I Griffin e altre fino allo Studio Ghibli. Ammiriamo anche un bellissimo stile "vintage" o quello particolare delle copertine degli album e dei video musicali della band Gorillaz.

Si tratta di un lavoro più che apprezzabile e risulto divertente come, nonostante lo stile, Rufy sia sempre Rufy. Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata al trailer del nuovo arco narrativo di Wano, in arrivo il prossimo 7 luglio, mentre di recente è stato svelato il segreto dietro al Frutto del Diavolo SMILE.