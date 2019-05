ONE PIECE: un fan immagina la versione femminile di Zoro!

Gli appassionati di ONE PIECE sono soliti immaginare possibile versioni alternative dei loro personaggi preferiti. Ce lo dimostra una recente illustrazione, nella quale un fan si è divertito ad ipotizzare l'aspetto femminile di Roronoa Zoro.

Zoro è un ex cacciatore di taglie divenuto il primo membro reclutato nella ciurma di Cappello di Paglia. Da molti considerato come il vice-capitano, lo spadaccino sogna di divenire il migliore nel suo campo. È senza dubbio la strada giusta quella da lui intrapresa. Difatti possiamo constatare che, nel corso dei due anni di ferreo allenamento supervisionato dal membro dei Sette Drakul Mihawk, Zoro sia il compagno di Luffy che meglio ha affinato le proprie abilità.

Analizzando la seguente illustrazione, realizzata dall'utente di Reddit Agent-65, possiamo notare che la rappresentazione riprenda senza alcun dubbio la figura Post-Timeskip di Zoro. L'occhio sinistro, chiuso dalla cicatrice, e l'abbigliamento sono difficilmente confondibili. Nel suo azzardare una possibile acconciatura per la versione femminile dello spadaccino, l'utente ha poi optato per una lunga coda. L'aspetto caratteriale non pare essere mutato, almeno ciò è quanto evinciamo dallo sguardo serio ed imbronciato che, unito ad un portamento fiero, ricalcano nella sua totalità la figura originaria.

Nel mentre, ricordiamo al lettore che importanti novità giungono sul fronte della trasposizione animata del manga di Eiichiro Oda: pare che il nuovo arco narrativo sarà diretto da Tatsuia Nagamine. Un informato insider ha difatti rivelato il coinvolgimento del celebre direttore d'animazione. Interessante anche il buffo retroscena legato ai suffissi onorifici che Sanji rivolge alle compagne Nami e Robin.

