ONE PIECE: i fan di tutto il mondo realizzano uno spettacolare video tributo all'anime

ONE PIECE è il manga più venduto al mondo. Nonostante buona fetta di queste vendite arrivi dalla patria, anche negli USA, in Europa e altre nazioni è un fenomeno da non sottovalutare. Non a caso, i personaggi dei pirati di Cappello di Paglia e altri sono tra i più rappresentati nel mondo dei cosplayer.

Di cosplay di Nami ce ne sono un'infinità, mentre altri si spremono ancora di più le meningi e pensano a realizzare Frutti del Diavolo. Poi ci sono quelli che si organizzano in gruppi come quelli di Pass the Vivre Card, ragazzi che hanno creato un video a tema ONE PIECE davvero commovente ed eccezionale. Sono in tantissimi i fan del manga e anime di Eiichiro Oda ad aver partecipato a questa creazione dove ognuno di loro passa la Vivre Card agli altri dopo essersi travestito da un personaggio diverso.

Il video dura la bellezza di nove minuti e può essere trovato in alto. La sfilata parte con Gol D. Roger, il Re dei Pirati, passando poi per i protagonisti della ciurma di Rufy e tanti altri tra alleati e avversari. Tutti e duecento gli shot, tra cui è presente anche quello realizzato dall'ex pornostar Anri Okita, sono stati poi uniti grazie al fan Dave Schot. E voi avreste partecipato all'hashtag passthevivrecard?