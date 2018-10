ONE PIECE: un fan ci mostra come sarebbe The Rock nei panni di Franky nel live-action

Ormai quasi un anno fa è stata annunciata la produzione di una serie live-action tratta da ONE PIECE, e i fan sono molto più che curiosi di sapere da chi sarà composto il cast di attori. Uno di questi appassionati ha provato ad indovinare come sarebbe l'aspetto di Franky se fosse interpretato dall'attore Dwayne ‘The Rock’ Johnson.

L'annuncio che anche ONE PIECE, capolavoro di Eiichiro Oda che infrange record su record di vendite, avrebbe avuto un suo adattamento live-action sotto forma di serie tv, ha lasciato i fan in uno stato sospeso tra la curiosità e la preoccupazione. Uno dei punti di maggior interesse è senza dubbio la scelta del cast; infatti non sarà facile trovare un gruppo di attori in grado di impersonare gli iconici personaggi del manga.

Un fan, K164, ha cercato, per cominciare, di immaginare un interprete per l'amatissimo personaggio di Franky, membro ufficiale e carpentiere della ciurma di Rufy, con il corpo in parte cibernetico. La scelta è ricaduta sull'attore e ex lottatore di wrestling Dwayne ‘The Rock’ Johnson. Quest'ultimo viene appunto da una grande quantità di successi nell'ambito action e fantasy, e potrebbe, per via del suo fisico, rappresentare bene il corpo del personaggio, che Oda ha dichiarato sarebbe proprio stato di nazionalità americano nella configurazione politica reale. La versione scelta dall'appassionato è del resto quella dei giorni in WWE, con una muscolatura e un taglio di capelli molto simili a quelle del Franky post timeskip, che sommate alle braccia robotiche aggiunte alla foto, ne fanno una riproduzione abbastanza somigliante.

Date un'occhiata e fateci sapere se la scelta del fan vi piace oppure no!

Per ora non sappiamo nulla del progetto live-action di ONE PIECE, che è stato annunciato ormai da un anno, se non che prenderà le mosse dalla saga dell'East Blue, per poi arrivare a come Rufy ha costruito la sua ciurma. Oda sembra essere coinvolto nella produzione, dato che ha dichiarato di aver sempre voluto un adattamento dal vivo.

ONE PIECE è un manga opera di Eiichiro Oda, serializzato all'interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente è arrivato a quota 918 capitoli, con 90 volumi pubblicati in Giappone. In Italia il manga è pubblicato dalla Star Comics e ad oggi sono disponibili i primi 87 volumi dell'opera.