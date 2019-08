ONE PIECE: un fan mostra la sua spettacolare e costosa collezione di statuette

Il merchandising di ONE PIECE è vasto, grazie alla popolarità e alla longevità del franchise. In Giappone, e non solo, pertanto è fiorito un vasto mercato di action figure e modellini di ogni genere ispirati ai personaggi del mondo piratesco. Un fan però ha veramente messo tutto se stesso per una collezione che fa paura a chiunque.

Mentre negli ultimi giorni stanno arrivando sul mercato modellini relativi ai personaggi in stile Wanokuni, l'utente Dr_Skyman ha pubblicato un video realizzato con l'app Tik Tok su Reddit. Questo collezionista, che tra le sue disponibilità ha anche un'armatura di Iron Man a grandezza reale, ha voluto mettere in mostra la sua spettacolare ed enorme collezione di figure di ONE PIECE.

Il video che potete trovare in calce è della durata di ben quattro minuti e mezzo, quindi potete già immaginare quante statuette ci saranno. Partendo da alcuni personaggi allineati sulla balaustra di un balcone, tra cui possiamo vedere i protagonisti e altre figure importanti come i Vinsmoke, gli ammiragli e tanti altri, Dr_Skyman apre uno dei suoi ultimi arrivi con una spettacolare statua di Edward Newgate, alias Barbabianca.

Il video poi prosegue rivelando una meravigliosa statua di Zoro, una di Rufy in Gear Third e tante altre. La collezione di Dr_Skyman è veramente paurosa e farà tantissima invidia a ogni fan di ONE PIECE. Intanto, ultimamente un italiano ha da poco vinto il premio per il miglior cosplay di ONE PIECE ad un evento di Nagoya.