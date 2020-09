ONE PIECE: i fan non hanno dubbi, ecco chi dovrebbe interpretare Sanji nel live-action

Pochi mesi fa, l'account Twitter ufficiale del live-action di ONE PIECE aveva domandato ai fan chi avrebbero voluto vedere nei panni di Sanji, storico componente della ciurma di Cappello di Paglia. Le risposte sono state varie ma oggi, in particolare, le voci sembrano indicare come non mai un famoso attore di Riverdale.

Stiamo parlando di Cole Spourse, il giovane attore statunitense di origini italiane che poco tempo fa omaggiò persino il personaggio durante uno dei suoi photoshoot. L'attore del resto è un grande appassionato di ONE PIECE, e recentemente ha persino modificato la propria foto profilo Instagram citando nuovamente Sanji.

Naturalmente le possibilità che il ventottenne interpreti il pirata tendono allo zero, soprattutto perché pochi mesi fa Netflix confermò che il cast sarebbe stato multietnico e che Sanji, in particolare, sarà stato interpretato da un attore di origini francesi. In tutti i casi sperare non costa nulla, specie considerando che per ora le informazioni relative agli interpreti sono praticamente nulle.

E voi cosa ne pensate? Chi vedreste bene nei panni di Sanji?