ONE PIECE: i fan hanno notato la straordinaria somiglianza tra Zoro e il cantante dei BTS

Negli ultimi anni il K-POP si sta diffondendo a macchia d'olio. Il nome, per chi non lo sapesse, si riferisce a quella musica pop prodotta in Corea del Sud. Grazie alle numerose band che hanno guadagnato notevole popolarità e hanno iniziato a fare concerti anche fuori dal paese d'origine, il genere è diventato famosissimo.

In particolare è conosciuto per le numerose band con i cantanti che sul palco non solo cantano ma si lanciano anche in balli e coreografie. Alcune richiedono costumi particolari e uno di questi ha attirato l'attenzione dei fan di ONE PIECE. Il gruppo dei BTS, in un recente concerto, sembra aver infatti imitato il look di Roronoa Zoro con RM, uno dei suoi membri. Sul palco si è presentato infatti con i capelli tinti di un verde acqua molto simile a quello della capigliatura di Zoro, con un vestito simile a quello che il pirata porta in ONE PIECE Gold con tanto di occhiali da sole arancioni.

RM ha quindi suscitato le reazioni della rete con diversi fan, tra cui quelli che potete vedere in basso, che sottolineano come il cantante si sia rifatto al look di Zoro, affiancando diverse immagini per confermare il paragone.

