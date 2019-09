ONE PIECE: un fan omaggia il nuovo look di Rufy con un bellissimo cosplay!

L'arco narrativo di Wano, nuovo capitolo della storia di ONE PIECE, accompagnerà sia i fan dell'anime che quelli del manga per diverso tempo. Tra le novità del nuovo arco narrativo rientra sicuramente l'abbigliamento della ciurma di Cappello di Paglia, sostituito per fare in modo che i protagonisti possano confondersi tra gli abitanti dell'isola.

A tal proposito, il cosplayer Stephan Valeros, in arte @cupnoodledoodles, ha sfoggiato il suo bellissimo costume da Rufy durante il Crunchyroll Expo 2019. Neanche a dirlo, il post è stato condiviso dal profilo Twitter ufficiale del sito streaming, ed ha ricevuto più di 1000 mi piace in pochi giorni.

Il nuovo costume di Rufy, ispirato al classico abbigliamento dei samurai, è stato particolarmente apprezzato dai fan e presenta una bellissima citazione allo stile fortemente giapponese di Wano. Anche Zoro, recentemente riunitosi con Rufy nell'anime, ha ottenuto un nuovo vestiario da ronin.

Il nuovo episodio di ONE PIECE, in uscita domenica 8 settembre, si intitolerà "Ci si addentra nel territorio del nemico! Bakura Town - dove governano gli ufficiali!" e vedrà Rufy e Zoro in azione per salvare la piccola Otama.

Ad oggi, ONE PIECE ha raggiunto l'importante traguardo dei 900 episodi totali e rimane il sesto anime più longevo ancora in corso, subito sotto Anpanman, Chibi Maruko-chan, Doraemon, Crayon Shin-chan e Detective Conan.

