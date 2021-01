ONE PIECE: un fan personalizza una PS5 in onore del capitolo 1000, ecco il risultato

Eiichiro Oda ha da poco raggiunto e superato il capitolo 1000 di ONE PIECE, evento che lo ha decretato tra quei pochissimi autori che sono riusciti in una tale impresa. Come se ciò non bastasse, il noto sensei è riuscito nell'impresa portandosi al suo seguito milioni di fan da tutto il mondo.

Mentre i videogiocatori di tutto il mondo continuano a farsi la stessa domanda ormai da diverse settimane, ovvero quando tornerà disponibile la PlayStation 5, nel frattempo gli attuali possessori dell'ultima console di casa Sony non hanno perso tempo a giocare con gli ultimi titoli disponibili e a personalizzare l'aspetto della propria ps5.

Un utente su Reddit, un certo sheikage, ha pensato di personalizzare la propria console con un omaggio a ONE PIECE in onore dell'uscita del capitolo 1000 di qualche settimana fa. In particolare, il fan ha preso in prestito le tavole di Eiichiro Oda con il confronto tra i due Imperatori, Kaido e Big Mom, contro le tre Supernove, Rufy, Kidd e Law. Il risultato in questione potete ammirarlo voi stessi tra gli allegati in calce alla notizia con tanto di fronte e retro della console. Se concentrate lo sguardo sul logo della PlayStation, inoltre, potrete intravedere un piccolo easter egg con il volto del protagonista.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa PS5 personalizzata a tema ONE PIECE, vi piace? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.