ONE PIECE: i fan propongono Jamie Lee Curtis nei panni della dottoressa Kureha

In passato si era parlato della futura produzione da parte di Netflix di un live action di ONE PIECE e recentemente numerosi appassionati stanno proponendo un ruolo per l'attrice Jamie Lee Curtis. Ecco perché.

La produzione della nuova serie dedicata ai pirati del manga di Eiichiro Oda è già iniziata e recentemente abbiamo avuto modo anche di osservare la costruzione di quella che potrebbe essere la nave dei protagonisti di ONE PIECE, la Going Merry.

Le ultime novità riguardano però l'attrice statunitense Jamie Lee Curtis, che possiamo ricordare ad esempio per la sua partecipazione al film Cena Con Delitto - Knives Out. La donna infatti recentemente ha ammesso di essere stata una fan dei pirati di ONE PIECE e ciò a sorpreso un gran numero di appassionati i quali hanno iniziato a sperare che l'attrice ottenga un ruolo nella nuova serie dedicata all'opera.

In particolare, tra i numerosi personaggi presenti nel manga sembra che uno possa addirsi perfettamente alla donna, ovvero la dottoressa Kureha. La proposta viene da un utente Reddit che non manca inoltre di ricordare come Chopper sia il personaggio preferito dell'attrice. L'esperta di medicina fu infatti la mentore della renna parlante incontrata dai protagonisti sull'isola di Drum.

Infine ricordo che nell'anime di ONE PIECE sta iniziando il terzo atto della saga di Wano.