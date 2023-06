ONE PIECE, alcuni fan propongono di saltare l'arco di Skypiea: ecco perché non va fatto

Con internet, il numero di fan di anime e manga è cresciuto a dismisura, in particolar modo negli ultimi anni. Ci sono tante persone, giovani e con qualche anno in più sulle spalle, che si stanno cimentando nella visione di vari anime, partendo naturalmente dai più famosi, e ONE PIECE non fa eccezione.

Si è creata quindi, nel tempo, una certa frangia di fan dell'anime che suggerisce sui vari social di saltare alcuni pezzi della storia, tra i quali c'è la saga di Skypiea. Nel mirino c'è quindi l'isola del cielo che i mugiwara raggiungono dopo l'esplorazione di Jaya. Perché viene suggerito di saltare l'arco di Skypiea? Secondo questa frangia di utenti, la saga non sarebbe altro che un gigantesco filler, con ben poche parti che hanno qualcosa da raccontare. Sicuramente ONE PIECE ha degli episodi filler, quelli nel senso stretto del termine dove l'anime inventa storie fini a sé stesse, ma in questo caso il filler sarebbe creato da Eiichiro Oda stesso.

Tuttavia, questa motivazione ha ben poco senso. Così come ogni altra saga scritta dal mangaka di ONE PIECE, Skypiea è fondamentale per l'avventura dei pirati di cappello di paglia. Essendo il mondo dell'opera davvero interconnesso, con richiami presenti anche a distanza di centinaia di capitoli, ci sono diversi elementi nascosti sull'isola nel cielo che sono poi stati utili in futuro per formulare teorie, alcune delle quali anche corrette.

Senza contare poi che Ener è uno degli antagonisti più carismatici di ONE PIECE e che ha introdotta il mantra, una forma primitiva dell'Haki dell'osservazione. Gli stessi pirati di cappello di paglia utilizzano mosse inedite che poi verranno sfruttate anche in seguito, migliorandosi quindi in vista del viaggio futuro. Pertanto, la saga di Skypiea rimane obbligatoria da guardare, così come il resto delle storie pensate da Oda.