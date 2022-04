ONE PIECE: un fan ha raccolto tutte le acconciature di Nami nel corso dell'opera

ONE PIECE è un'opera davvero longeva, oltre 1000 capitoli ed altrettanti episodi contraddistinguono il capolavoro di Eiichiro Oda che prosegue settimanalmente da più di 20 anni. In tutto questo tempo anche i protagonisti della serie sono cambiati, sia mentalmente quanto fisicamente.

Durante le loro innumerevoli avventure, i Mugiwara hanno avuto modo di affrontare avversità via via sempre più difficili che in qualche modo hanno contribuito a formare la loro maturità. Inevitabilmente, con il passare del tempo, anche l'aspetto dei protagonisti è cambiato, qualcuno più di un altro. In particolar modo, infatti, Eiichiro Oda ha giocato molto soprattutto con il character design di Nami.

A tal proposito, un artista ha recentemente condiviso sulla community di Reddit una galleria di immagini, che potete recuperare in calce alla notizia, che riassume tutte le acconciature che l'autore ha immaginato e proposto per la navigatrice dei Mugiwara. Come potete notare voi stessi, dunque, Nami ha cambiato acconciatura più volte, anche e soprattutto a seconda dell'ambientazione nella storia.

E voi, invece, quale taglio di capelli preferite per il celebre personaggio?