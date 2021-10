ONE PIECE: un fan ha raccolto in una macro-tavola tutte le scene con Chopper e Zoro

Il genio di Eiichiro Oda ha dato alla luce numerosi personaggi all'interno del suo massimo capolavoro, ONE PIECE, con un occhio di riguardo nei confronti dei protagonisti. Non è semplice far interagire una ciurma di 10 pirati tra loro, tuttavia l'autore c'è riuscito egregiamente.

Ciascuno dei Mugiwara, infatti, ha costruito un rapporto personale con gli altri componenti della ciurma di Cappello di Paglia tant'è che all'interno del manga non mancano scene che riassumono i legami costruiti tra i vari protagonisti. In attesa di conoscere quale sarà l'ultimo membro della ciurma ad unirsi tra le fila di Rufy, nel frattempo i fan continuano a sbizzarrirsi in rete con veri e propri colpi di genio.

Un appassionato dell'opera, un certo missilenesquik su Reddit, ha recentemente condiviso sulla community in questione un'enorme e particolare tavola che riassume tutti quei momenti in cui Chopper e Zoro interagiscono, che sia sulla nave o sulla terraferma. Potete dare un'occhiata al suo incredibile lavoro tra gli allegati in calce alla notizia per ripassare il rapporto tra due dei membri più iconici del franchise.

Prima di salutarvi, cogliamo l'occasione per ricordarvi che ONE PIECE sta per tornare con i nuovi episodi doppiati in italiano e che abbandoneranno definitivamente la vecchia ed errata nomenclatura dei protagonisti. E voi, invece, cosa ne pensate di questa tavola? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.