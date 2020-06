ONE PIECE: un fan racconta il modo in cui Zoro ha perso l'occhio con un breve fumetto

Dopo il timeskip di due anni, ogni membro della ciurma di Cappello di Paglia tornò con delle nuove abilità ma anche un nuovo aspetto. Per Rufy c'era la vistosa cicatrice sul petto, Nami e Nico Robin ancora più provocanti, Franky era diventato un robot enorme. E Roronoa Zoro era rimasto quasi uguale tranne per la perdita dell'occhio sinistro.

È ancora un mistero come abbia fatto lo spadaccino a perdere l'occhio, cosa che gli ha lasciato una vistosa cicatrice sul lato sinistro del volto. In ONE PIECE Oda non ha voluto raccontare nel dettaglio il passato dei personaggi e allora sono intervenuti alcuni fan nel creare alcune teorie. Uno di essi, DJ OKBBS, ha realizzato addirittura un breve fumetto per mostrare a tutti cosa è successo a Kuraigana durante l'allenamento con Mihawk.

Secondo il disegno del fan che potete vedere nei sei tweet in calce, Zoro ha perso l'occhio durante una battaglia con Mihawk dove doveva riuscire a disarmarlo. Nonostante i tanti attacchi e colpi, alla fine lo spadaccino della ciurma dei Mugiwara ha dovuto subire l'attacco di Occhi di Falco, perdendo l'occhio. Infine è stato costretto ad ammettere la sconfitta, nonostante nei retroscena finali si vede un Mihawk che ha accusato qualche piccola ferita. Vi piacerebbe se fosse andata così?

Un altro fan ha invece realizzato un futuro dove Roger non è morto, mentre altri hanno scoperto che a Oda piace giocare con i numeri e proprio Kuraigana è al centro di questa curiosità.