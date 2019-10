ONE PIECE: un fan realizza delle bellissime sneakers di Rufy ed Ace

La partecipazione dei fan all'opera di ONE PIECE non si limita soltanto alla lettura del capitolo settimanale, ma si estende ad una costante rielaborazione personale degli stimoli creativi forniti da Oda, nelle fan art, teorie e nella produzione di contenuti amatoriali.

Questa volta un appassionato ha riversato il suo estro nella creazione di alcune sneakers a tema ONE PIECE, ricevendo moltissimi apprezzamenti per il suo lavoro nella sezione commenti di Reddit. L'utente si firma come CoolSTO66, e le sue due produzioni omaggiano sia Cappello di Paglia che suo fratello Ace.

La prima scarpa è personalizzata con la skin del Gear Fourth di Rufy, che le conferisce un aspetto accattivante e davvero riuscito in delle tonalità rosse e nere. La trasformazione è stata vista per la prima volta nell'incontro con Doflamingo, alla fine dell'arco di Dressrosa, successivamente Rufy è riuscito a svilupparne una variante che corrisponde allo Snakeman, permettendogli di essere più agile sacrificando un po' di forza bruta.

La seconda calzatura invece è prevalentemente bianca con qualche tono di arancione - e riprendendo il look di Ace - presenta un baffo infuocato insieme ai tratti distintivi del personaggio sulla punta della scarpa.

Recentemente nell'anime abbiamo saputo di più su Ace, scoprendo che in passato visitò Wano, dove conobbe Otama e con la quale stabilì un legame d'affetto. Infatti, nel momento in cui la bambina apprende la verità su Ace, rimane scioccata dalla notizia.

