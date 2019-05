ONE PIECE: un fan realizza una fantastica illustrazione di Luffy in versione Tank Man

In occasione del compleanno di Monkey D. Rufy tutti gli appassionati di ONE PIECE hanno espresso i loro auguri. Tra di essi i più talentuosi, sfruttando l'occasione, si sono cimentati in realizzazioni artistiche atte ad esaltare il protagonista dell'epopea di Eiichiro Oda. Vediamo ora una particolare realizzazione del Tank Man di Luffy!

L'utente "u/wafalo", già autore della straordinaria illustrazione dello scontro tra Luffy e Magellan, ha ora proposto sul proprio account Reddit un'altra eccezionale realizzazione che, questa volta, ci mostra Luffy nella versione Tank Man. Lo stile artistico utilizzato non sembra aver subito mutamenti, con la prevalenza di tinte scure (nero e bordò) che, unite all'ambigua raffigurazione, forniscono all'opera un aspetto piuttosto inquietante. Tratto, questo, accentuato dal vortice che va originandosi sopra al capo del furioso Cappello di Paglia.

Luffy ci mostra questa suo peculiare aspetto quando, dopo aver inghiottito innumerevoli biscotti, si ritrova estremamente gonfio. A questo punto, utilizzando il Gear 4th, diviene un gigantesco pallone appesantito, il cui punto debole però, come è facile immaginare, risulta la mobilità, alquanto ridotta in questa forma.

Nel mentre, ricordiamo a tutti i fan della fatica di Oda che, nel corso delle scorse giornate, è emersa una classifica dei momenti più tristi della serie. E voi, cosa ne pensate di questa illustrazione? Fatecelo sapere nei commenti!