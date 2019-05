ONE PIECE: un fan realizza un'illustrazione di Luffy e Nami adulti!

Nonostante lo stesso Oda si sia avventurato nell'immaginare quale aspetto potranno avere i protagonisti di ONE PIECE nelle fasi più avanzate del viaggio della loro vita, i fan amano creare versioni alternative future dei personaggi, come dimostra un'ultima illustrazione che ci mostra Luffy e Nami più maturi.

Eiichirō Oda, al fine di lasciare un alone di mistero intorno al destino della ciurma, aveva ipotizzato due differenti versioni future dei compagni di Cappello di Paglia. Una nel caso in cui Luffy dovesse divenire, come auspicabile, il Re dei Pirati, l'altra, nel caso decisamente più catastrofico in cui dovremmo assistere al fallimento di questo incredibile percorso intrapreso. Dal nostro campo, non possiamo affermare con esattezza se la fan-art proposta dall'utente di Reddit Luke hanley abbia preso in considerazione la prima o la seconda visione.

Osservando l'illustrazione, possiamo però notare che, delle due, la figura più radicalmente mutata pare essere quella di Rufy. Se l'evoluzione della serie ci ha portato a vedere il capitano come il personaggio meno maturato dal punto di vista fisico, l'artwork lo raffigura molto più adulto. Partendo dall'altezza per arrivare alla barba, passando per la muscolatura: numerosi sono i cambiamenti. Più mite è invece la differenziazione della navigatrice della ciurma. I lineamenti di Nami sono sicuramente quelli di una persona di età più avanzata ma, nel complesso, la sua figura non si distacca troppo da quella originaria.

Non è la prima volta, e di certo non sarà neanche l'ultima, che un fan prova ad immaginare Rufy adulto. L'illustrazione seguente si distacca da molte altre grazie ad uno stile peculiare. Ricordiamo infine ai lettori che Luffy e Nami sono inoltre stati recentemente immaginati da un appassionato come una coppia.

E voi, cosa ne pensate di questi futuri design? Fatecelo sapere nei commenti!