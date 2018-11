ONE PIECE: un fan realizza un Luffy quarantenne e Re dei Pirati

Sappiamo tutti qual è il sogno di Monkey D. Luffy: diventare il Re dei Pirati. Un fan, con il suo sketch pubblicato recentemente su Reddit, si è immaginato il protagonista di One Piece proprio in queste vesti.

L'artista delgalessio ha condiviso il disegno di Luffy, che potete trovare più in basso, in calce alla notizia, su Reddit. Delgalessio immagina che Luffy, all'età di 40 anni, sarà il Re dei Pirati. Per la realizzazione del suo disegno si è ispirato a Shanks il Rosso, come si può vedere dal corpo e dal fluente mantello che indossa questa versione di Luffy.

Interessante è vedere come, in questa illustrazione, il nostro pirata non abbia più il suo simbolico e iconico cappello. Data la somiglianza che ha questo Luffy quarantenne con Shanks, forse, l’uomo di gomma ha ceduto il suo cappello, proprio come fece Shanks con lui, ad un’altra persona meritevole, chiudendo di conseguenza un ciclo, ma aprendone un altro.

A proposito di One Piece, avete letto gli spoiler dell’ultimo capitolo, ovvero il 923°?

Cosa ne pensate del lavoro fatto da delgalessio? Per chi fosse curioso di vedere altre opere realizzate dall’artista in questione vi consigliamo la visione dei suo profilo Instagram oppure del suo canale YouTube.