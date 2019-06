ONE PIECE: un fan realizza una malinconica illustrazione sull'infanzia di Luffy

Monkey D. Rufy è maturato molto dall'inizio della sua traversata e, di tutti i momenti passati, proprio la più grande perdita, subita durante il conflitto di Marineford, lo ha aiutato a comprendere ciò che c'è di più importante al mondo. Ora, un appassionato di ONE PIECE ha realizzato una nostalgica rappresentazione di momenti ormai lontani.

L'autore, tale ccyans, ha difatti realizzato e postato su Reddit una fan-art incentrata sull'infanzia di Cappello di Paglia, raffigurato in compagnia dei suoi fratelli, Ace e Sabo, e di Makino. Le suddette figure, intente a scherzare, stanno trasportando dei viveri. Possiamo difatti notare di come Makino ed Ace stiano reggendo delle ceste di verdura (il figlio di Gol D. Roger sembra anche stringere anche una gigantesca rapa nella mano sinistra), Sabo regge una cesta della spesa con del pane. Nel mentre, Luffy è caricato con un anfora d'acqua (o di latte) che tiene in equilibrio, con l'ausilio delle mani, sul capo.

Questo istante, di pura e semplice quotidianità, si riveste però di un'esplicita patina malinconica. L'autore, conscio della lontananza di quei momenti, che il corso degli eventi ha fatto sì che mai più potranno ripresentarsi, tende allora ad idealizzarli. Il candore della luce dorata del tramonto avvolge i personaggi, infrangendosi su uno specchio d'acqua zampillante in un tripudio di luce.

Nel mentre, ricordiamo al lettore che l'adattamento animato dell'epopea di Oda si appresta a raggiungere il cruciale arco di Wanokuni, come dimostrano anche le visual art dei personaggi recentemente pubblicate. Vi suggeriamo infine di dare un'occhiata ad nuovo, particolare, cosplay di Zoro in versione femminile.

E voi, cosa ne pensate della suddetta illustrazione? Fatecelo sapere nei commenti!