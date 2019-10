ONE PIECE: un fan realizza un ottimo modello di Zoro in CGI

Negli ultimi capitoli di ONE PIECE Zoro ha rubato la scena, grazie all'ottenimento della nuova lama Enma - l'unica ad aver mai ferito Kaido - e alle conseguenti informazioni sul suo arsenale di spade. Un fan ha deciso di rendergli omaggio attraverso un particolare artwork realizzato in computer grafica.

L'appassionato, sotto il nome utente di Bajjiii, ha postato la sua creazione su Reddit, che vede lo spadaccino impugnare le spade nella sua solita posa da combattimento, con una lama serrata tra i denti.

La fattura e il livello di dettaglio del modello sono davvero notevoli, con l'utente che ha scelto di rappresentare il personaggio con un abbigliamento piuttosto diverso da quello che indossa nel manga, ma che comunque si addice perfettamente al personaggio. Il post ha ricevuto più di duemila mi piace, e la sezione commenti è stata riempita di complimenti per il lavoro svolto dall'utente. Voi che ne pensate, vi piace?

