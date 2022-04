ONE PIECE: un fan ha realizzato un'illustrazione utilizzando solo la matematica

La matematica è da sempre una disciplina complicata, spesso odiata proprio a causa della sua complessità, ma che cela in realtà un'importanza straordinaria. Il fascino della materia è merito anche della creatività dal momento che tramite la matematica è possibile effettuare non poche operazioni, anche il disegno.

Qualcuno, tramite questa disciplina, ha persino ricreato un modello per comprendere il declino della Valle dell'Indo. Qualcun altro, invece, se n'è servito per rintracciare la formula in grado di descrivere la forma perfetta delle uova.

A far parlare di sé, questa volta, è toccato ad un utente sulla community di Reddit che ha condiviso con gli appassionati del social un'illustrazione davvero particolare di un amico. L'immagine in questione, che potete apprezzare in calce alla notizia, ritrae una faccia buffa di Usopp realizzata però tramite la matematica. Sfruttando il calcolare di desmos e il proprio talento, dunque, l'artista è riuscito a ricreare il volto del componente dei Mugiwara con un'ottima fedeltà e in un modo del tutto originale. La community ha apprezzato l'originalità dell'illustrazione, stupita dalle potenzialità proprio della matematica.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo metodo del tutto particolare per realizzare una fan-art a tema ONE PIECE, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.