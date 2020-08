ONE PIECE: un fan reinterpreta dei famosi poster storici con i Mugiwara

ONE PIECE non è solo un'icona del panorama fumettistico internazionale, bensì un titolo che nel corso degli anni ha rafforzato un brand con un merchandising ricco di prodotti a tema. Ma cosa accade quando l'epopea piratesca di Jump incontra dei marchi globali? Un fan ha tentato di immaginarlo attraverso delle splendide reinterpretazioni.

Mentre la battaglia ha finalmente inizio nel capitolo 988 di ONE PIECE, accelerando bruscamente la saga del Wankouni, di cui tra l'altro Eiichiro Oda ha recentemente discusso in un'intervista per un'emittente televisiva che andrà in onda nel corso della prossima settimana, i fan continuano a supportare l'odissea piratesca di Weekly Shonen Jump con strepitose manifestazioni di creatività, alcune delle quali a dir poco incredibili.

L'utente Vinu, infatti, nelle scorse ore ha tentato di proporre un'illustrazione originale in cui ha reinterpretato alcune delle locandine storiche di Marlboro, Coca Cola e di una celebre marca di birra rispettivamente nella Cutty Cola di Franky, le sigarette Vinsmoke di Sanji e la Bink's Beer di Zoro. Un'idea geniale che ha trovato il riscontro di numerosi appassionati che hanno allegato al post originale, lo stesso allegato in calce alla notizia, ben 20 mila manifestazioni di apprezzamento in nemmeno 24 ore.

