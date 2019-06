ONE PIECE: un fan reinterpreta Nightmare Rufy in una particolare fan art

La saga di Thriller Bark è passata da un pezzo, con il manga di ONE PIECE che è ben avviato nella saga di Wano, arrivata al capitolo 944. I fan, tuttavia, non hanno dimenticato la particolare trasformazione che assunse Cappello di Paglia in quell'arco narrativo: Nightmare Rufy.

A questo proposito, un utente reddit, wafalo, ha rielaborato il peculiare mutamento di Rufy attraverso una splendida fan art. L'illustrazione in questione, più che apparire come una rappresentazione amatoriale, sembra essere a tutti gli effetti un dipinto. Protagonista della scena è ovviamente Nightmare Rufy, raffigurato in delle tinte estremamente dark e cupe, con l'espressione del volto che lo fa sembrare un vero e proprio mostro. La scelta di colori è davvero azzeccata: la cupezza del nero si fonde con delle sfumature di rosso provenienti da quella che pare essere una "luna di fuoco".

Un'illustrazione davvero colma di estro e talento, che dimostra ancora una volta come l'opera di Eiichiro Oda sia di ispirazione anche per coloro che vogliono cimentarsi nell'arte del disegno. Nightmare Rufy appare, lo ricordiamo, nello scontro contro Odr, l'antagonista generato dal perfido Gekko Moria. La potenza di Odr sembra trascinante e mette alle strette tutta la ciurma di Cappello di Paglia, fino al momento del suo arrivo in questa forma, che attraverso un serrato scambio di colpi mette fuori gioco il temibile avversario.

La trasformazione in questione non è mai più apparsa nell'opera, ma sono molte le teorie che vedono il Gear 4 ispirarsi a questa forma, risultando davvero molto simile sia per corporatura che per espressione facciale. Lo stesso utente aveva realizzato una precedente fan art, dedicata al combattimento tra Rufy e Katakuri.