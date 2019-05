ONE PIECE, un fan reinterpreta una scena del manga che diventa virale!

La saga di Whole Cake Islande è stata protagonista di un arco narrativo strepitoso, che ha messo in risalto uno dei combattimenti più dinamici di ONE PIECE. Lo scontro tra Rufy e Katakuri è stato fenomenale, ricco di azione, che ha sancito la nascita del 5° Imperatore.

Gli appassionati dell'immensa mitologia di Eichiro Oda, ricca di contenuti e importanti sfumature, ha fatto breccia nel cuore dei fan per una serie di dettagli impossibili da selezionare tutti. Eppure, l'ultimo scontro adattato da poco nella controparte animata, ha dato maggiore valore alla componente shonen dell'opera, con un risalto pazzesco del combattimento tra il nostro eroe e Katakuri.

E proprio questi due personaggi sono stati al centro di due simpatici riadattamenti ad opera di un fan, che hanno modificato volutamente l'opera cartacea del sensei realizzando tue tavole stracolme di ilarità. Sono servite solo un paio di ore per diventare virali in tutto il web, con migliaia e migliaia di reazioni positive da parte degli stessi appassionati, che hanno condiviso su Reddit il proprio divertimento con diversi commenti alle immagini. Le due illustrazioni, in fondo alla pagina, si trasformano in reaction dei due personaggi, che reagiscono rispettivamente alla particolare bocca di Katakuri e alla trasformazione epica di Rufy in Snake Man.

Ne approfittiamo per ricordarvi che sono disponibili gli spoiler dell'ultimo capitolo, che hanno rivelato il destino di un personaggio di ONE PIECE. Inoltre, settimana prossima il manga sarà in pausa e ritornerà nel numero di Weekly Shonen Jump subito successivo.

E voi, cosa ne pensate dell due tavole? Le trovate simpatiche?