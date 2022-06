ONE PIECE: un fan ricostruisce l'aspetto degli ammiragli nella realtà grazie all'AI

L'immaginario di ONE PIECE non è caratterizzato unicamente dai pirati, individui con poche regole e amanti dell'avventura, bensì anche da quello della Marina il cui scopo è l'esatto opposto. Per fronteggiare la potenza di alcuni di questi pirati, che possiedono una taglia sulla testa, il Governo Mondiale ha ingaggiato personaggi incredibili.

Se Akainu appare attualmente come l'individuo più forte della Marina, dall'altra non conosciamo ancora alcuni volti della forza militare del Governo Mondiale tra cui quella di Ryokugyu, il Toro Verde. Ad ogni modo, prima del cambiamento delle gerarchie all'interno dell'organizzazione militare, Akainu e Aokiji rappresentavano due ruoli diversi. Il primo è adesso il Grand'Ammiraglio, in sostituzione di Sengoku, l'altro, invece, ha lasciato la Marina per differenti idee con l'attuale leader.

Ad ogni modo, un artista, un certo Envi2Hands, ha recentemente realizzato una particolare interpretazione grafica in cui ha sfruttato l'intelligenza artificiale di artbreeder per ricostruire nella realtà l'aspetto degli ammiragli, ad eccesione di Ryokugyu dal momento che non si conosce ancora il suo volto. Il suo lavoro, che potete apprezzare in calce alla notizia, ha riscosso un grande apprezzamento in rete, merito dell'ottima resa dei dettagli.

