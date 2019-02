ONE PIECE: un fan ricrea la Thousand Sunny all'interno di Kingdom Hearts 3

Costruita da Franky e dai carpentieri della Galley-La Company, la Thousand Sunny dei pirati di Cappello di Paglia ha ormai solcato innumerevoli mari e visitato i posti più assurdi dell’universo di ONE PIECE. Dopo anni di avventure per mare, l’imbarcazione è addirittura finita tra le stelle di Kingdom Hearts III!

Un fan di ONE PIECE ha infatti utilizzato il complesso editor della Gummyship per creare un veicolo molto simile alla Thousand Sunny, cui appunto sono stati addirittura applicati i colori del vascello pirata. Un breve video consultabile in calce all’articolo ci mostra infatti una vivace Gummyship completa non solo della polena a forma di sole (o leone, a seconda dei punti di vista), ma anche dell’iconico jolly roger utilizzato da Monkey D. Luffy e compagni: il teschio col cappello di paglia!



Sfortunatamente l’utente Reddit non ha pubblicato alcun tutorial che permetta ai fan di ricreare passo passo la sua versione della Thousand Sunny. Ciononostante, tenendo presente la semplicità del modello, gli interessati non dovrebbero faticare poi tanto nel replicare la Gummyship.

Voi cosa ne pensate della creazione di OharaLibrarianArtur? Seguendo il suo esempio, utilizzereste mai l’editor di Kingdom Hearts III per creare delle Gummyship simili alla Thousand Sunny e a tutte le altre navi di ONE PIECE?