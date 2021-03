ONE PIECE: un fan ha ricreato la Capitale dei Fiori di Wano in Minecraft

La community di ONE PIECE è una delle più numerose nel mondo degli anime e dei manga, e vista l'incredibile lealtà riposta nei confronti dell'epopea piratesca creata da Eiichiro Oda, alcuni di loro hanno deciso di realizzare artwork, e splendidi cosplay, e di recente un fan ha deciso di ricostruire una particolare ambientazione in un videogioco.

Mostrando un recente aggiornamento del suo progetto di ricostruzione della splendida Capitale dei Fiori nel Paese di Wa sfruttando la totale libertà creativa che caratterizza il videogioco Minecraft, l'utente @Hyrelio ha condiviso su Reddit lo spettacolare risultato ottenuto finora, che potete osservare nel video riportato in calce alla notizia. Sembra che il fan ci stia lavorando da diversi mesi, e molti erano curiosi di sapere come stesse progredendo l'immenso progetto.

Dalle sequenze mostrate si evince l'estrema cura avuta da Hyrelio nel riproporre la colorata e dettagliata città, che stando alle sue stesse parole sarà possibile visitare quando avrà rifinito gli ultimi elementi: "Quando avrò finito caricherò un time-lapse con anche un link per il download del mondo, per poi passare al prossimo progetto, purtroppo non torno più sulle vecchie costruzioni una volta concluse". Cosa ne pensate di questa impressionante ricostruzione della Capitale dei Fiori? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che sono emersi in rete i dettagli del capitolo 1006, e vi lasciamo scoprire chi è l'umano più alto della serie.